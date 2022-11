Business news: Vietnam, Assemblea nazionale fissa obiettivo di crescita per il 2023 al 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, in sessione dal 20 ottobre al 15 novembre, ha adottato la Risoluzione sullo sviluppo socio-economico per il 2023, fissando l’obiettivo di crescita del prodotto interno lordo al 6,5 per cento. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. La Risoluzione contiene anche 14 obiettivi specifici, i primi dei quali sono l’aumento del Pil pro capite a 4.400 dollari; l’aumento della quota manifatturiera rispetto al Pil al 25,4-25,8 per cento e il mantenimento dell’indice medio dei prezzi al consumo al di sotto del 4,5 per cento. Ci sono poi una serie di obiettivi riguardanti il lavoro: aumento del tasso di crescita medio della produttività del lavoro sociale del cinque-sei per cento; una percentuale di manodopera agricola rispetto alla forza lavoro del 26,2 per cento; un tasso di lavoratori formati del 68 per cento e di quelli in possesso di diplomi e certificati del 27,5 per cento; un tasso di disoccupazione nelle aree urbane al di sotto del quattro per cento. (Fim)