Business news: il costruttore di auto giapponese Mazda lascia la Russia

- Il costruttore di automobili giapponese Mazda ha annunciato la cessione della sua partecipazione ad una joint venture in Russia, che segna la sostanziale interruzione delle attività aziendali nel Paese. "L'azienda ha deciso di trasferire il suo intero interesse azionario in Mazda Sollers Manufacturing Rus (Msmr), un'azienda di produzione e vendita di automobili a Vladivostok , in Russia, a Sollers Pjsc, il nostro partner di joint venture, e ha firmato un accordo di trasferimento il 24 ottobre 2022", ha affermato l'azienda giapponese in un resoconto finanziario presentato ieri. Secondo Mazda, il trasferimento verrà effettuato in cambio della cifra simbolica di un euro. Il costruttore giapponese stima che l'operazione comporterà una perdita di 12 miliardi di yen (84 milioni di dollari). (Git)