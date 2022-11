Business news: portavoce dipartimento di Stato, Usa aperti a collegamenti Libia-Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sarebbero favorevoli al progetto per realizzare un gasdotto tra la Libia orientale la Grecia. Lo riferiscono diversi media libici, come “Libya Akhbar” e “Libya al Hadath”, citando delle dichiarazioni alla stampa del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Quest’ultimo avrebbe sottolineando che gli Stati Uniti credono nell'importanza di rafforzare la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo orientale, al fine di sviluppare le risorse naturali e raggiungere una sicurezza energetica sostenibile. "Gli Stati Uniti continuano a sostenere progetti energetici che collegano mercati energetici vitali, come il Mediterraneo orientale e il Nord Africa con l'Europa, in particolare le interconnessioni dell'elettricità che aiutano a prepararsi per una transizione energetica pulita che migliora la sicurezza e la sostenibilità energetica", ha aggiunto Price. Il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, l'ente petrolifero libico), Farhat bin Qadara, aveva rivelato in un'intervista all'emittente televisiva basata a Dubai "Cnbc Arabiya", che La Libia sta studiando un progetto per realizzare due nuovi gasdotti, in aggiunta all'attuale condotta con l'Italia: uno dovrebbe collegare il Paese nordafricano alla Grecia, mentre l'altro dovrebbe raggiungere la città di Damietta, in Egitto, circa 200 chilometri a nord del Cairo. (Res)