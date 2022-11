Business news: Italia partecipa a fiera EnerEvent a Casablanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia partecipa alla decima edizione della fiera EnerEvent, il principale salone internazionale in Marocco e dell'area, dedicato alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, con un padiglione organizzato dall’agenzia Ice a Casablanca. Lo ha reso noto l’ambasciata d’Italia a Rabat su Twitter. L'energia in Marocco risponde ad un ambizioso programma, che prevede nel 2025 la sostituzione del 52 per cento del fabbisogno con le rinnovabili. Nel programma eolico integrato 850KW, grande protagonista del progetto è il raggruppamento Enel Green Power-Italia e Nareva Holding-Marocco, associato al fabbricante tedesco di pale Siemens. Nel 2022 si tratterà di produrre, in energie rinnovabili, 770 meagwatt in più: un obiettivo che sarà raggiunto anche con l'avvio dell'utilizzo dei parchi eolici di Taza, di Boujdour e di Al Koudia Al Baida a Tétouan. Gli ambiziosi progetti realizzati e quelli previsti in Marocco consentono al Paese di risultare competitivo nella produzione, tanto di energia eolica che solare (si ricorda che nel sud del Paese, a Ouarzazate, si trova la centrale solare di Noor, la maggiore al mondo), e di ampliare le prospettive complessive della strategia energetica. Il Regno è il primo partner dell'Ue sul continente africano, e nell'ambito del Global Gateway, l’Unione europea ha annunciato (a febbraio) che 1,6 miliardi di euro verranno dedicati al Paese, a sostegno della strategia della transizione verde in corso ed in particolare per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili e idrogeno verde, stoccaggio di energia, mobilità sostenibile, reti elettriche smart, settori nei quali risultano buone opportunità per tecnologie ed investimenti italiani. Il Marocco intende accelerare anche la transizione energetica del tessuto economico ed industriale, con buone opportunità nella decarbonizzazione industriale, efficienza energetica, costruzioni eco-sostenibili. (Mar)