Business news: Arabia Saudita investirà 2,5 miliardi di dollari per Middle East Green Initiative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita investirà 2,5 miliardi di dollari per la “Middle East Green Initiative” nel corso dei prossimi dieci anni. Lo ha dichiarato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman durante la seconda edizione dell’iniziativa che si è svolta a Sharm el Sheikh, a margine del vertice sull'ambiente, Cop27. In questa occasione, il principe ereditario ha dichiarato che il Regno mira a far dipendere il 50 per cento del proprio consumo di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. “Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il Public Investment Fund (Pif), vuole inoltre raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050”, ha spiegato Mohammed bin Salman. L’edizione si quest’anno è stata presieduta dal principe saudita e dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. (Res)