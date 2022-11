Business news: Dp World investirà 500 milioni di dollari per ridurre le emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina di logistica e operatore di terminal marittimi Dp World si è impegnata a investire fino a 500 milioni di dollari per ridurre le emissioni di carbonio nei prossimi cinque anni. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato di Dp World Sultan bin Sulayem a margine del vertice sul clima Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. “In cinque anni la società mira a ridurre le emissioni di quasi 700 mila tonnellate, circa il 20 per cento, rispetto al 2021”, ha affermato Bin Sulayem. Il progetto prevede la sostituzione della flotta alimentata a diesel con mezzi elettrici, investimenti in energie da fonti rinnovabili e nell’esplorazione di combustibili alternativi. (Res)