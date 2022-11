Business news: Oman, produzione petrolifera totale aumentata del 10 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione totale di greggio e condensati di petrolio nel terzo trimestre del 2022 nel Sultanato dell'Oman è aumentata del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, raggiungendo i 289,8 milioni di barili. È quanto emerge dai dati ufficiali. Inoltre, le esportazioni di petrolio nel terzo trimestre del 2022 sono aumentate del 15 per cento su base annua a 242,8 milioni di barili. La Cina ha acquisito la quota maggiore delle esportazioni, pari al 79,1 per cento del totale, durante il terzo trimestre, mentre l'India ha raggiunto il 12,3 per cento. Il tasso di produzione nazionale di gas a fine del terzo trimestre del 2022 è stato di circa 138 milioni di metri cubi al giorno, in aumento del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La produzione totale di energia elettrica fino a fine agosto 2022 è stata di circa 28 milioni di megawattora, con un incremento del 2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La produzione netta è stata di 27,5 milioni di megawattora, con percentuale più alta del gas naturale, pari a circa il 92 per cento del totale delle fonti energetiche utilizzate. (Res)