Business news: prima vettura Fiat “Made in Algeria” prevista nel novembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima auto Fiat prodotta nello stabilimento di Orano, in Algeria, arriverà nel novembre del 2023. Lo ha detto il prefetto di Orano, Said Saayoud, parlando al quotidiano “El Djoumhouria”. L’accordo quadro per la produzione di 90 mila veicoli all’anno a Orano, la seconda città nel Paese nordafricano, era stato firmato lo scorso 13 ottobre dal direttore della cooperazione internazionale del ministero dell’Industria, Zineddine Boussoussa, e dal direttore della regione Africa e Medio Oriente del gruppo Stellantis, Samir Cherfan, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, dell’ambasciatore d’Algeria in Italia, Touahria Abdelkrim, del ministro dell’Industria dell’Algeria, Zeghdar, e dell’amministratore delegato di Stellantis, il portoghese Carlos Tavares. Saayoudha ha indicato che la fabbrica della Fiat è situata a Tafraoui, 40 chilometri a sud della città di Orano. “Il terreno di 130 ettari destinato al progetto Peugeot sarà messo a disposizione del gruppo Stellantis per la realizzazione dello stabilimento Fiat. Tutto ciò che è stato messo a disposizione di Peugeot sarà trasferito a beneficio del progetto Fiat", ha affermato il prefetto. La prima vettura lascerà lo stabilimento Fiat alla fine del 2023, con un tasso di componenti locali nel prodotto finito “del 40 per cento”, ha aggiunto Saayoud. Il prefetto ha indicato che saranno prodotti due modelli Fiat all'avvio delle attività, per poi aumentare gradualmente il numero di modelli in uscita dalle linee Tafraoui. (Ala)