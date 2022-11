Usa: senatrice Catherine Cortez Masto rieletta in Nevada, democratici mantengono controllo del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Catherine Cortez Masto è stata rieletta per lo Stato del Nevada, garantendo ai democratici il controllo del Senato dopo le elezioni di medio termine che hanno avuto luogo martedì 8 novembre. Stando alle ultime proiezioni, il vantaggio della senatrice si attesta a mezzo punto percentuale circa, con il 97 per cento dei voti già conteggiato. La sua vittoria contro il repubblicano Adam Laxalt, già procuratore generale per lo Stato del Nevada, ha garantito ai democratici il controllo di almeno 50 seggi al Senato, contro i 49 ottenuti dai repubblicani. Indipendentemente dal risultato del ballottaggio che si terrà il prossimo 6 dicembre in Georgia, il partito del presidente Joe Biden può comunque contare, in caso di parità, sul voto della vicepresidente, Kamala Harris. I repubblicani restano comunque i favoriti per conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, a solo sette distretti dalla soglia di 218 seggi, ma il vantaggio potrebbe rivelarsi inferiore rispetto a quanto previsto nelle settimane che hanno preceduto le elezioni di martedì scorso. (Was)