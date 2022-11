Usa: senatore Chuck Schumer, elezioni di medio termine sono la rivincita dei democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di medio termine che si sono svolte negli Stati Uniti martedì 8 novembre hanno rappresentato “una rivincita per i democratici”. Lo ha detto il leader della maggioranza al Senato Usa, Chuck Schumer, parlando da New York dopo che le principali proiezioni hanno annunciato la rielezione della senatrice democratica Catherine Cortez Masto in Nevada. La vittoria della prima donna di etnia latina ad essere eletta all’incarico di senatrice, sei anni fa, ha garantito ai democratici il controllo della camera alta del Congresso, con 50 seggi. In attesa del ballottaggio che si terrà il Georgia il prossimo 6 dicembre, i repubblicani possono sperare solo in una condizione di parità, e i democratici possono contare sul voto della vicepresidente, Kamala Harris, in caso di spareggio. “Queste elezioni hanno rappresentato una vittoria, e una rivincita per i democratici e la nostra agenda: il popolo statunitense ha respinto le idee estremiste di alcuni repubblicani”, ha detto Schumer. (Was)