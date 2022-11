Usa: si dimette il direttore dell’Agenzia per il controllo delle frontiere, Christopher Magnus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia per le dogane e la protezione delle frontiere, Christopher Magnus, si è dimesso. La notizia è stata confermata anche dalla Casa Bianca, che in una nota ha accettato le dimissioni rassegnate dal commissario. “Il presidente Joe Biden apprezza i quasi 40 anni di servizio del commissario Magnus, e il contributo che ha fornito durante i suoi incarichi di tre diverse città del Paese”, si legge nella nota, in cui la Casa Bianca ringrazia il commissario per il suo servizio. (Was)