Business news: Egitto, a Ferrovie tedesche contratto per alta velocità

- Le Ferrovie tedesche (Db) hanno ottenuto un importante contratto dall'Egitto per la gestione e manutenzione della nuova linea ad alta velocità nel Paese. Dal valore di un miliardo di euro, la commessa ha una durata di 15 anni. L'accordo è stato firmato da Db con le autorità egiziane a margine della Cop27, in corso a Sharm el Sheikh. In particolare, Db International Operations (Db Io), parte del gruppo di proprietà del governo federale, si occuperà del più grande progetto ferroviario della storia dell'Egitto. Secondo quanto comunicato da Db, si tratta della sesta rete ad alta velocità più lunga al mondo con duemila chilometri di binari. Un consorzio guidato da Siemens Mobility, parte del gruppo per la tecnologia tedesco Siemens, sta costruendo l'infrastruttura e consegnando sia i treni per il trasporto passeggeri sia le locomotive per i convogli merci. (Geb)