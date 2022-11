Business news: presidente egiziano Al Sisi inaugura prima fase progetto produzione idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha inaugurato la prima fase del primo progetto per la produzione di idrogeno verde, nella zona economica del Canale di Suez, a margine della 27esima Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh. "Abbiamo adottato misure per aumentare i benefici dei potenziali e delle energie rinnovabili dell'Egitto e il settore privato ha acquisito grande fiducia nel clima degli investimenti", ha dichiarato Al Sisi. L'Egitto sta investendo molte risorse nel campo della produzione di idrogeno verde. Secondo una nota del governo egiziano l’obiettivo è investire fino a 40 miliardi di dollari nel settore entro il 2030. (Cae)