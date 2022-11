Business news: Marocco, Stellantis raddoppia la capacità produttiva dello stabilmento di Kenitra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis intende potenziare i propri investimenti in Marocco e raddoppiare la capacità dello stabilimento di Kenitra, circa 40 chilometri a nord di Rabat, con un investimento di 300 milioni di euro che porterà a produrre auto sia a motore termico che elettrico. E' quanto emerge dall'incontro tenuto a Rabat tra il primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch, e l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, accompagnato da Samir Cherfan, direttore operativo per il Medio Oriente e l'Africa del gruppo. Lo ha riferito la presidenza del governo in un comunicato stampa. Akhannouch ha elogiato il lavoro del gruppo e lo sviluppo degli investimenti di Stellantis in Marocco, nonostante il clima di crisi, spiegando che il raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento di Kenitra contribuirà a creare 2.000 nuovi posti di lavoro, in linea con il programma del governo per aumentare l'occupazione. (Res)