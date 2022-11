Business news: Ciad, creditori e Glencore si accordano su principi di ristrutturazione del debito estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I creditori bilaterali del Ciad - Francia, India ed Arabia Saudita - e il colosso minerario anglo-svizzero Glencore hanno raggiunto un accordo sulle linee di principio da seguire per ristrutturare il debito del Paese africano, che ammonta oggi a quasi 3 miliardi di dollari. Lo ha detto ai giornalisti il ministro delle Finanze ciadiano, Tahir Hamid Nguilin, precisando che l'intesa è la prima conclusa nell'ambito del quadro d'azione comune istituito nel 2020 dal Gruppo delle 20 principali economie globali e dal Club di Parigi per aiutare i Paesi terzi a superare la pandemia di Covid-19. "I parametri di questo trattamento del debito sono in linea con gli impegni assunti dal Ciad con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'ambito del suo programma di credito facilitato (Ecf), nonché con i principi del quadro comune, e consentono di ripristinare la sostenibilità del debito pubblico (ciadiano)", ha dichiarato il ministro. L'accordo prevede che i creditori del Ciad riprogrammeranno il debito del Ciad nel 2024, l'ultimo anno dell'attuale Ecf da 572 milioni di dollari concluso con il Fondo monetario internazionale (Fmi), in modo che il suo livello di indebitamento rimanga al di sotto della soglia di "moderato rischio di sovraindebitamento". L'accordo è anche il primo che vede partecipare la Cina ad un accordo di trattamento del debito congiunto con altri creditori, precisamente la Francia, l'India e l'Arabia Saudita. Il Ciad deve un terzo del suo debito estero a creditori commerciali e principalmente a Glencore, sulla base di accordi petroliferi risalenti al 2013 e al 2014. Le autorità di N'Djamena avevano raggiunto un accordo iniziale con le nazioni creditrici nel giugno 2021, insistendo in seguito per finalizzare l'intesa anche con i creditori privati. (Res)