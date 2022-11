Business news: Kenya, governo in trattativa con Banca mondiale per un prestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya è in trattativa con la Banca mondiale per un prestito di sostegno al bilancio. Lo ha rivelato il ministro delle Finanze Njuguna Ndung'u parlando ai giornalisti, senza aggiungere tuttavia maggiori dettagli. La notizia di colloqui in corso è stata confermata alla stampa anche da fonti della Banca mondiale, mentre il presidente keniota William Ruto prosegue nella sua ricerca di prestiti meno costosi per il Paese, nella speranza di tagliare drasticamente il disavanzo fiscale. Idealmente, l'amministrazione Ruto vorrebbe ridurre le spese di circa 2,46 miliardi di dollari. (Res)