Business news: JpMorgan, crisi immobiliare Cina aumenterà rischio default aziende nei mercati emergenti

- La crisi immobiliare della Cina e le sanzioni occidentali alla Russia aumenteranno del 10 per cento il rischio d'insolvenza per le aziende dei mercati emergenti classificate a livello spazzatura nel 2023. È la stima formulata dagli analisti della banca d'investimento statunitense JpMorgan, secondo cui il 20 e il 66 per cento delle società cinesi e russe classificate a livello spazzatura potrebbero risultare inadempienti il prossimo anno. Gli analisti di JpMorgan prevedono che il 2023 sarà un "anno di rischio default elevato incentrato su segmenti specifici", tra cui quello immobiliare cinese, che potrebbe raggiungere un tasso d'insolvenza del 46 per cento in mancanza di incentivi da parte del governo. Con l'inclusione delle compagnie finanziariamente più sane, il tasso di insolvenza globale delle società situate nei mercati emergenti dovrebbe attestarsi al 3,8 per cento, complici anche i tassi d'interesse estremamente bassi degli ultimi anni, spiega JpMorgan. A livello regionale, il tasso di insolvenza dell'America latina dovrebbe aumentare al 5,7 per cento, trainato dall'Argentina. (Cip)