Business news: Infinity Power Holding annuncia completamento impianto solare in Egitto

- Infinity Power Holding, una joint venture tra la società di Abu Dhabi Masdar e la compagnia energetica egiziana Infinity, ha annunciato il completamento di un impianto solare a Sharm El Sheikh, in Egitto. Lo ha reso noto il quotidiano emiratino “The National”. L’impianto è ora operativo e avrà la capacità di generare fino a 11.723 megawattora di energia all'anno, alimentando oltre cinque mila abitazioni. "Masdar si sta sviluppando rapidamente come partner per i più importanti progetti di energia pulita in Egitto e sono orgoglioso del sostegno fornito in occasione della Cop27 attraverso la nostra piattaforma Infinity Power", ha affermato Sultan Al Jaber, ministro dell'Industria degli Emirati Arabi Uniti. (Res)