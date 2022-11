Business news: Libia-Italia, a breve la gara d'appalto per il tratto finale dell’autostrada della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scadrà a fine gennaio 2023, salvo proroghe, il tempo utile per candidarsi alla gara d’appalto per realizzare il tratto finale “dell’autostrada della pace” che dovrebbe unire l’est e l’ovest della Libia. Si tratta, in particolare, di circa 400 chilometri di strada che dovrebbero partire dall’entroterra di Misurata e arrivare fino al valico di frontiere di Ras Jedir, al confine con la Tunisia. Un progetto cruciale e strategico, del valore approssimativo stimato di oltre 1 miliardo di euro, menzionato anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini. “In Libia ci sono diverse fazioni. L’Italia promette da tanti anni di fare delle infrastrutture. Uno dei dossier in campo è un intervento autostradale promesso da anni che avvicinerebbe le parti in conflitto e spero possa far tornare l'Italia protagonista”, ha detto stamane Salvini ai microfoni dell’emittente “Rtl 102.5”. Poco dopo, nella stessa mattinata, si è tenuta la prima conversazione telefonica tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush. "La Libia è un Paese amico dell'Italia. Rafforzare la cooperazione a tutto campo. Impegno per la stabilizzazione del Paese. Lavoriamo insieme per il contrasto al traffico di esseri umani", ha detto Tajani, secondo quanto riferisce un la Farnesina via Twitter. Il progetto infrastrutturale era stato concordato a grandi linee nel famoso Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato da Italia e Libia a Bengasi il 30 agosto del 2008. All’articolo 8, comma 1, del suddetto Trattato l'Italia si impegnava “a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani”. Tale importo era stato poi confermato dall’Italia con la Legge numero 7 del 6 febbraio 2009, che aveva trasformato i 5 miliardi di dollari nel cambio di allora, ovvero 3,6 miliardi di euro, ripartiti in 180 milioni di euro annui per 20 anni fino al 2028. Tale importo è stato confermato da un Dpcm del 31 marzo 2011 e risulta ancora accantonato, in attesa di essere speso per il raddoppio della “via Balbia”, un mega-progetto per costruire un’autostrada che seguirà il tracciato della strada costiera libica che si snoda per oltre 1.800 chilometri, tra Ras Jedir (al confine con la Tunisia) e Musaid (al confine con l’Egitto). Un progetto talmente grande che è stato spacchettato in quattro sezioni a partire da est (lotto 1) verso ovest (lotto 4) per motivi di semplificazione. Webuild si era aggiudicata nel 2013 un primo tratto da 440 chilometri per 960 milioni di euro. Per tutti e quattro i lotti è stato già realizzato il progetto, ma i lavori non sono mai partiti a causa dell’instabilità politica interna libica, i dubbi relativi alla sicurezza dei lavori, la mancanza di una copertura assicurativa adeguata e, recentemente, l’ingente aumento dei costi dei materiali da costruzione. A detta dei libici, i lavori della cosiddetta “autostrada della pace” sono invece pronti a ripartire. L’ente appaltante è Erma (Emsaad - Ras Ejdyer Motorway Authority), società pubblica creata “ad hoc” per gestire l’autostrada. Ma le criticità appaiono molteplici, a partire dalla precaria situazione di sicurezza sul terreno e dalla necessità di proteggere un cantiere “itinerante”, guidato quasi certamente da maestranze italiane che dovrebbe passare anche per alcune "zone calde" come Sabrata, ex focolaio dello Stato islamico in Nord Africa. Un progetto che, è bene ricordare, è finanziato interamente dalla parte italiana. (Lit)