Business news: Emirati, Paese è primo mercato per export italiano nell’area Mena

- Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo mercato per il “Made in Italy” nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena). Lo conferma la rappresentanza diplomatica italiana ad Abu Dhabi dopo il “cordiale incontro” tra l’ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, e il ministro di Stato per il Commercio estero emiratino, Thani Al Zeyoudi. Nel colloquio ha fornito l’occasione per fare “il punto sullo straordinario volume dell'interscambio bilaterale”, riferisce l’ambasciata via Twitter. Secondo i dati dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), le esportazioni dell’Italia negli Emirati hanno raggiunto circa i 5 miliardi di euro nel 2021, con un intercambio tra i due Paesi di 6,8 miliardi di euro. Nel primo semestre dell’anno in corso, inoltre, è stato registrato un aumento del 22,6 per cento, trainato soprattutto da gioielleria, agroalimentare e meccanica. (Res)