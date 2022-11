Business news: Egitto ed Emirati firmano accordo per costruzione parco eolico da 10 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto ed Emirati hanno firmato un accordo per la realizzazione di uno dei più grandi progetti eolici onshore del mondo nel Paese delle piramidi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale il parco eolico avrà una capacità di 10 gigawatt. L’accordo è stato firmato a margine della Conferenza delle Nazioni Unite Cop27 in corso a Sharm el Sheikh. Alla firma dell'accordo hanno partecipato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il suo omologo emiratino Mohamed bin Zayed al Nahyan. L’intesa è stata siglata dalla società emiratina Masdar e dall’egiziana Infinity. Il progetto consentirà all’Egitto di risparmiare circa 5 miliardi di dollari di costi annuali del gas naturale e di non produrre 23,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica, circa il 9 per cento delle attuali emissioni in Egitto. (Res)