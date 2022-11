Business news: Hong Kong, creditori Evergrande vendono lotto di terreno a Yuen Long

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I creditori del colosso immobiliare cinese Evergrande hanno venduto un appezzamento di terreno nel distretto Yuen Long di Hong Kong per 636,94 milioni di dollari. È quanto comunicato dal gruppo in un’informativa presentata alla Borsa di Hong Kong. Il ricavato sarà utilizzato per rimborsare alcuni degli obblighi finanziari detenuti da Evergrande in relazione al progetto e comporterà una perdita di circa 770 milioni per il gruppo. Stando a quanto riferito da Evergrande lo scorso gennaio, il lotto era stato utilizzato come garanzia per una transazione dal valore di 520 milioni di dollari. Dopo il default della società, l’appezzamento era stato sequestrato dalla società statunitense di gestione patrimoniale Oaktree Capital Management. (Cip)