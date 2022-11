Business news: ufficio commerciale Lituania inizia operazioni a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio commerciale istituito dalla Lituania a Taiwan ha iniziato ufficialmente le operazioni. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri di Taipei, citando le dichiarazioni rilasciate dalla ministra dell'Economia e dell'innovazione di Vilnius, Ausrine Armonaite. La funzionaria lituana ha comunicato l'apertura della sede anche con un post su Twitter, precisando che la collaborazione contribuirà a favorire la trasformazione della Lituania in una potenza tecnologica europea. Nella stessa giornata il capo dell'ufficio di rappresentanza di Taipei nello Stato baltico, Eric Huang, ha inoltre reso noto che il Fondo per lo sviluppo nazionale di Taiwan investirà 3,5 milioni di euro nella compagnia tecnologica lituana Litilit, specializzata nella produzione di laser. Huang ha inoltre aggiunto che l'isola intende stanziare più di dieci milioni di euro per la produzione di microchip in Lituania, cooperando con la multinazionale Teltonika. Quello in Litilit è il primo investimento annunciato da Taiwan nello Stato baltico, che lo scorso anno ha dato luce verde all'apertura di un'ambasciata taiwanese de facto. (Cip)