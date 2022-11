Business news: India, Moody’s abbassa stima di crescita per il 2022 al sette per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody's Investors Service ha corretto al ribasso, al sette per cento, la previsione di crescita economica per l’India per quest’anno. A settembre aveva previsto il 7,7 per cento e a maggio l’8,8 per cento. La correzione, contenuta nel “Global macro outlook” 2023-24, riflette l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse e il rallentamento della crescita globale. L’economia indiana dovrebbe ulteriormente rallentare, al 4,8 per cento, nel 2023 e risalire al 6,4 per cento nel 2024. (Inn)