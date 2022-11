Business news: Arabia Saudita, Pil cresce dell’8,6 per cento in terzo trimestre del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil reale dell’Arabia Saudita ha registrato una crescita dell’8,6 per cento nel terzo trimestre del 2022 nonostante un rallentamento delle prospettive di crescita economica globale. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia saudita in un rapporto diffuso dal sito web d’informazione economico “Trade Arabia”. Anche l'inflazione è stata contenuta al 2,9 per cento, uno dei tassi più bassi tra i paesi del G20. Il particolare, la crescita del Pil non petrolifero si è attestata intorno al 5,9 per cento grazie soprattutto al settore manifatturiero, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, ristoranti e hotel, edilizia e traporti. “Il rapporto delinea la forte performance economica del nostro Paese e i continui progressi verso il raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030”, ha affermato il ministro dell'Economia e della Pianificazione, Faisal bin Fadel bin Mohsen al Ibrahim. (Res)