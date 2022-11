Business news: Algeria, esportazioni di fosfati aumentano di oltre il 100 per cento in primo semestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2022, l'Algeria ha registrato un aumento delle esportazioni di fosfati di oltre il 100 per cento. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia e delle miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, spiegando che le esportazioni hanno raggiunto le 955mila tonnellate e un valore di 14 miliardi di dinari (100 milioni di euro). “I dati preliminari indicano un aumento della produzione di fosfati del 9 per cento, di ferro del 14 per cento, del marmo del 10 per cento e del carbonato di calcio del 3 per cento”, ha spiegato il ministro, secondo il quale il programma di ricerca ed esplorazione mineraria è stato attuato attraverso 26 progetti a livello nazionale, con finanziamenti stimati in 1,82 miliardi di dinari (13 milioni di euro). (Ala)