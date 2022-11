Business news: Algeria, avvviata produzione giacimento petrolifero concessione Zemlet El Arbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica algerina Sonatrach ha annunciato insieme a Eni l’avvio della produzione del giacimento petrolifero Hdle/Hdls relativo al contratto Zemlet El Arbi, situato nel bacino del Berkine, a circa 300 chilometri a sud-est di Hassi Messaoud. Lo riferisce Sonatrach in un comunicato stampa. Come sottolinea la compagnia algerina, la produzione di questo campo petrolifero è avvenuta nell'ottobre 2022, cioè solo sette mesi dopo la sua scoperta tramite il pozzo esplorativo (Hdle-1) e questo, “grazie allo sviluppo in modalità accelerata (Fast-Track)”. Come riferisce Sonatrach il giacimento sta attualmente producendo 10.000 barili di olio equivalenti (boe) al giorno. “Un incremento del livello di produzione è previsto attraverso l'attuazione di un Piano di sviluppo accelerato, che prevede in particolare la perforazione di nuovi pozzi nel 2023, consentendo così di raggiungere un potenziale produttivo di circa 17 mila boe al giorno”, afferma la compagnia energetica algerina. Il perimetro di Zemlet El Arbi è oggetto di un contratto di ricerca e sfruttamento di Idrocarburi di cui Sonatrach detiene il 51 per cento delle partecipazioni ed Eni il restante 49 per cento. (Ala)