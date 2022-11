Business news: Foxconn registra aumento vendite del 41 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha registrato un record di vendite pari a 24,16 miliardi di dollari nel mese di ottobre, in aumento del 40,97 per cento rispetto al 2021. Lo indicano i dati pubblicati dalla multinazionale, che attribuisce l’incremento all’immissione sul mercato dell’ultima serie di iPhone 14 da parte di Apple, che contribuisce al 40 per cento delle vendite di Foxconn. Nei primi 10 mesi del 2022, le vendite consolidate del produttore taiwanese sono aumentate del 16,89 per cento su base annua, raggiungendo un record di 169,6 miliardi di dollari. Le vendite di ottobre sono tuttavia diminuite del 5,56 per cento rispetto a settembre. Il prossimo 10 novembre la multinazionale convocherà una riunione con gli investitori per valutare l’impatto delle chiusure disposte nello stabilimento di Zhengzhou, nella Cina centrale, per arginare la trasmissione del Covid-19. (Cip)