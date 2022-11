Business news: Cina, impianto Foxconn a Zhengzhou offre bonus ai dipendenti fuggiti dalla fabbrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione dell’impianto di Foxconn a Zhengzhou, in Cina, ha avviato una nuova campagna di assunzioni, annunciando incentivi ai dipendenti che nelle ultime settimane hanno abbandonato la fabbrica per via del rigido protocollo anti-Covid adottato per estinguere un focolaio epidemico. Gli operai che accetteranno di tornare nello stabilimento riceveranno un bonus una tantum di circa 70 dollari e i nuovi dipendenti saranno assunti con un salario di 4,16 dollari l’ora, secondo quanto riferito sul social WeChat dalla Integrated Digital Product Business Group di Foxconn, l’unità responsabile della produzione di iPhone e della manifattura elettronica. I lavoratori fuggiti dallo stabilimento dovranno registrarsi presso le locali agenzie di collocamento se intenzionati a riprendere il lavoro. Foxconn si occuperà del loro trasferimento verso l’impianto non appena le chiusure in vigore nella Zona economica dell’aeroporto di Zhengzhou, dove ha sede lo stabilimento, saranno revocate. Il parco industriale è stato posto in “lockdown” dal 2 al 9 novembre, dopo l’emersione di alcuni focolai di Covid-19. (Cip)