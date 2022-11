Business news: ferrovia transfrontaliera Cina-Laos, movimentate oltre 10 milioni di tonnellate di merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle merci movimentate lungo la ferrovia Cina-Laos ha ecceduto le dieci milioni di tonnellate a inizio settimana. Lo ha reso noto l'ufficio di Kunming del gruppo ferroviario statale China Railway. Il volume del trasporto transfrontaliero di merci ha ecceduto le 1,8 milioni di tonnellate, con un valore di circa 1,66 miliardi di dollari. Il paniere di beni movimentati lungo la linea è arrivato a comprendere 1.200 categorie, inclusi fertilizzanti chimici, prodotti ortofrutticoli e dispositivi elettronici. Finora 25 suddivisioni cinesi a livello provinciale hanno operato treni sulla ferrovia, consegnando merci in Paesi come Laos, Thailandia, Myanmar e Singapore. La scorsa settimana, tutti i sette scali dedicati ai treni merci presenti lungo la sezione laotiana della linea sono entrati in funzione. L'ultimo è stato quello di Xay, situato nell'omonimo distretto della provincia settentrionale di Oudomxay. La stazione, già aperta al servizio di trasporto passeggeri, è in grado di gestire fino a 12 vagoni su tre binari, e agevolerà l'esportazione di prodotti agricoli e minerali metallici. A inizio settimana il ministero degli Esteri cinese ha annunciato ulteriori investimenti nell'infrastruttura, rendendo nota la stipula di accordi d'approvvigionamento e investimenti fino a 1,3 miliardi di dollari durante la quinta Fiera internazionale dedicata all'importazione (China International Import Export) di Shanghai. (segue) (Cip)