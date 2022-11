Business news: Cina, progetti di cooperazione in Pakistan tutelati con "rigorose" misure di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Pakistan mantengono uno stretto coordinamento, e il governo e le forze armate di Islamabad hanno fornito "una rigorosa protezione" ai progetti di cooperazione bilaterale. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna. Zhao non ha tuttavia confermato alcune notizie circolate di recente sulla stampa pachistana, secondo cui Pechino e Islamabad avrebbero deciso di utilizzare veicoli antiproiettile nei movimenti all'aperto dei cittadini cinesi coinvolti nella costruzione del Corridoio economico bilaterale (Cpec). Stando al quotidiano pachistano "The Express Tribune", la misura punta a contenere i danni in caso di attentato e a garantire l'avanzamento dei progetti. (Cip)