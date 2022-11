Business news: elettronica, Tsmc cerca fornitori di neon a Taiwan per rimpiazzare afflusso dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) sta lavorando con aziende taiwanesi per assicurarsi le necessarie forniture di gas neon, e far fronte all'interruzione delle catene di forniture dall'Ucraina causata dal conflitto in corso in quel Paese. Lo ha dichiarato a "Nikkei" il vicepresidente per l'information technology, la gestione dei materiali e del rischio dell'azienda, J. K. Lin. Tsmc, ha spiegato il dirigente, è al lavoro con molteplici fornitori di gas per avviare la produzione di neon direttamente sull'isola entro un periodo di cinque anni. Il neon è essenziale per i processi di produzione dei microchip, e prima del conflitto l'Ucraina copriva da sola la metà della domanda mondiale di quel gas. (Cip)