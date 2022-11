Business news: semiconduttori, taiwanese Tsmc registra aumento vendite del 56 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha registrato un aumento delle vendite consolidate del 56,3 per cento anno su anno nel mese di ottobre, il secondo dato più alto mai registrato su base mensile. È quanto si apprende da una dichiarazione diramata da Tsmc, in cui si precisa che le vendite del mese scorso si sono attestate a 6,61 miliardi di dollari per effetto della solida domanda globale di microchip realizzati con l'avanzato processo a cinque nanometri. Sulla base delle previsioni formulate dalla multinazionale taiwanese, gli analisti prevedono un aumento delle vendite compreso tra i 6 e i 7 miliardi di dollari nell'intervallo novembre-dicembre. Nonostante la perdurante instabilità del mercato globale, Tsmc prevede di registrare una crescita dei ricavi del 30 per cento nel 2022 e di introdurre importanti novità nella sua linea di produzione. (Cip)