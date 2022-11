Business news: Cina, Fiera internazionale importazione chiusa con accordi per 73,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende della Cina hanno accettato di acquistare beni e servizi per un valore di 73,5 miliardi di dollari da espositori stranieri durante la China International Import Expo (Ciie), la fiera multisettoriale più grande al mondo che si è chiusa dopo cinque giorni a Shanghai. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua". Il valore degli accordi provvisori stipulati durante l'esposizione è aumentato del 3,9 per cento rispetto al 2021, nonostante una ridotta partecipazione delle aziende estere a causa delle restrizioni anti-pandemiche vigenti in Cina. Gli espositori totali si sono attestati a 2.800, in calo di cento unità rispetto allo scorso anno, mentre il bacino d'utenza è passato dai 480 mila visitatori del 2021 agli attuali 461 mila. L'Italia ha partecipato alla fiera con oltre 50 aziende operanti nel comparto automobilistico, agroalimentare e delle apparecchiature mediche, mentre gli espositori statunitensi sono stati circa 200. Istituita dal ministero del Commercio e dell'amministrazione della municipalità di Shanghai con il sostegno di organizzazioni nazionali e internazionali, la manifestazione ha tenuto la sua prima edizione nel 2018 e quest'anno ha tentato di promuovere l'afflusso di investitori soprattutto per superare l'impatto dell'emergenza sanitaria innescata dal Covid-19. (Cip)