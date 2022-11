Business news: agenzia spaziale Isro effettua prima consegna di un sistema Fts a società privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha consegnato alla start-up Agnikul Cosmos un sistema di terminazione di volo (Fts). Lo riferisce un comunicato pubblicato dall’agenzia spaziale dell’India, precisando che la consegna è avvenuta il 7 novembre a Chennai. La nota sottolinea che è la prima volta che un sistema utilizzato per i veicoli dell’Isro viene fornito per un veicolo di lancio privato costruito in India. Il terminatore di volo sarà utilizzato per un lanciatore suborbitale; il lancio sarà effettuato dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota. (Inn)