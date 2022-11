Business news: Cina, inaugurato Padiglione Italia alla Food and drinks fair di Chengdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato inaugurato il Padiglione Italia alla 106ma edizione della China Food and Drinks Fair (Cfdf) di Chengdu. Curato congiuntamente dal consolato generale d’Italia a Chongqing e dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, fa sapere la Farnesina, lo spazio di 72 metri quadrati è situato all’interno della sala 6 del New International Convention & Exposition Center del Chengdu Century City ed ospita alcune tra le realtà imprenditoriali locali più attive per quel che riguarda l’import e la distribuzione di vini italiani. “Desidero ringraziare gli organizzatori di questa storica manifestazione fieristica per aver riservato all’Italia un trattamento di tutto rispetto”, ha riferito il console generale d’Italia a Chongqing, Guido Bilancini. “La Cfdf è indiscutibilmente una delle più prestigiose e seguite fiere del vino a livello non solo provinciale ma anche nazionale, ed essere presenti qui oggi testimonia l’estrema importanza che l’Italia attribuisce al mercato cinese, e in particolare del sud-ovest” ha proseguito Bilancini. (Cip)