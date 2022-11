Speciale difesa: Kosovo-Serbia, Tajani, colloqui con Vucic e Kurti contro decisioni unilaterali e per distensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito di avere parlato con il premier kosovaro, Albin Kurti, e il presidente serbo Aleksandar Vucic per arrivare a un allentamento delle attuali tensioni. Ospite di TG2 Post, Tajani ha osservato che l’Italia è sempre stata legata alla regione dei Balcani occidentali, sia dal punto di vista degli scambi economici che come presenza militare a favore del mantenimento della pace. “Noi siamo legati economicamente e abbiamo la vocazione a portare la pace, (in Kosovo) ci sono militari italiani, amati sia da kosovari che da serbi. Dobbiamo essere protagonisti di una stagione dove l’Europa, anche attraverso l’Italia, possa svolgere ruolo importante, ecco perché ho parlato con Vucic e con Kurti, per invitarli a non prendere decisioni unilaterali e per una de-escalation”, ha detto Tajani. Il ministro ha poi aggiunto di non escludere una sua possibile visita prossimamente, anche con il ministro della Difesa Guido Crosetto, per andare a visitare i militari italiani e “dimostrare che l’Italia è politicamente presente, anche come strumento Ue”. Il titolare della Farnesina ha infine osservato che i Balcani possono essere una “polveriera”, ma “noi dobbiamo disinnescare tutte le micce”. (Res)