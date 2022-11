Kosovo: polizia Pristina, incendiata un'auto con nuova targa di immatricolazione Rks (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso spetta a entrambe le parti mantenere gli impegni e gli obblighi derivanti dagli accordi", ha proseguito Stano, ricordando che l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato nel fine settimana sia con il presidente serbo Aleksandar Vucic, che con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. "Anche il rappresentante speciale dell'Ue (per il dialogo Belgrado-Pristina e i Balcani occidentali) Lajcak è in contatto con le parti nella regione", ha aggiunto Stano. "L'Unione europea cerca di portare il Kosovo e la Serbia ad assumersi la responsabilità di trovare una soluzione europea, di evitare l'escalation della situazione attuale ed impegnarsi seriamente nel dialogo facilitato dall'Ue, perché questa è l'unica via d'uscita dall'attuale stallo. È la strada che porta entrambe le parti verso la prospettiva Ue", ha concluso. (Alt)