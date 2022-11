Kosovo: missione Eulex conferma arrivo di 23 membri della Gendarmeria europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Unione europea in Kosovo (Eulex) ha confermato oggi che 23 membri della Gendarmeria, tra carabinieri italiani e forze della Gendarmeria europea (Eurogendfor), sono arrivati in Kosovo per rafforzare le capacità del corpo di polizia della stessa missione civile. Come affermato nell'annuncio, ripreso dall'emittente "N1", l'arrivo di forze nuove è "in risposta alla necessità della missione di disporre di forze aggiuntive sul campo e di supportare meglio i colleghi del Kosovo, se e quando necessario". Ieri sera l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell aveva già annunciato su Twitter l'arrivo. "In questi tempi di tensione, la missione dell'Ue Eulex adempie al proprio dovere di garantire la sicurezza in Kosovo. La Gendarmeria dei carabinieri è sbarcata questa sera per rinforzare temporaneamente l'unità di polizia della missione. Eulex continuerà a sostenere un ambiente pacifico e sicuro", aveva scritto Borrell. (Seb)