Kosovo-Serbia: "Euractiv" pubblica punti della proposta franco-tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma mediatica con sede a Bruxelles, "Euractiv", ha pubblicato oggi la bozza della proposta franco-tedesca rivolta a un nuovo quadro di dialogo tra Belgrado e Pristina. Secondo il media, il documento che consta di nove punti, prevede in sintesi la "normalizzazione delle relazioni" tra le due parti, "l'inviolabilità dei confini ora e in futuro", un pieno impegno per il "rispetto reciproco dell'integrità territoriale" e "lo scambio di missioni permanenti" che verranno stabilite "nelle sedi di entrambi i governi". La stessa "Euractiv" ha affermato di aver ricevuto tali informazioni da una fonte attendibile e sostiene che la proposta "sarà soggetta a modifiche e integrazioni nel corso delle trattative tra le due parti".(Seb)