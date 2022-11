Migranti: Tajani risponde alla Francia dopo avere blindato confini, reazione "sproporzionata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, Tajani ha detto che la questione della nave dell'Ong "va affrontata con grande serenità” ma il suo governo deve “difendere gli interessi dell’Italia”. Per questo, ha spiegato ancora il titolare della Farnesina, “la salvezza delle persone è scontata ma non ci può essere una strategia per portare in Italia tutti quelli che lasciano l’Africa”. “Noi facciamo la nostra parte ma tutta l’Europa deve fare la sua perché è un problema europeo. Noi rispettiamo i patti e ci aspettiamo che li rispettino anche gli altri”, ha rimarcato ancora Tajani. Il ministro degli Esteri ha poi posto l’accento sull’importanza della rotta balcanica annunciando che si recherà in visita in Kosovo e in Serbia con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal momento che “l’attuale situazione di tensione può provocare conseguenze anche per quel che riguarda i flussi”. (segue) (Res)