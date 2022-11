Kosovo: Kurti a colloquio con vertici Ue a margine del Forum per la pace di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e l’inviato per i Balcani occidentali Miroslav Lajcak. L’incontro è avvenuto a margine del Forum per la pace di Parigi. Al centro dei colloqui sono state le dinamiche del dialogo tra Belgrado e Pristina, l'attuazione della decisione sulle targhe automobilistiche e gli ultimi eventi in relativi alla sicurezza nel nord a maggioranza serba. Secondo una nota del governo del Kosovo, Kurti "ha sottolineato gli elementi del quadro dell'accordo per la completa normalizzazione delle relazioni con al centro il riconoscimento reciproco" e ha descritto la proposta franco-tedesca come "una buona base per ulteriori colloqui".(Alt)