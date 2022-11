Kosovo: le ricette del dialogo, arriva la Settimana della cucina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude (sabato 19 novembre) con un laboratorio di cucina italiana alla scuola dell’infanzia “Botanika” di Pristina, dove genitori e bambini - anche in questo caso di diverse etnie - prepareranno dei tortelli di zucca e spinaci nella mensa recentemente rinnovata dall’Ong “Volontari nel Mondo Rtm” nell’ambito di un progetto finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In mezzo, i tradizionali eventi convivali (show cooking, cene d’autore, degustazioni di vini ed olio extravergine biologico) i cui protagonisti arrivano dal Polo tecnico del Mediterraneo Aldo Moro di Santa Cesarea Terme (Lecce), centro formativo di eccellenza nel settore enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera, e dall’Associazione italiana sommelier (Ais), che si prefigge lo scopo di promuovere e divulgare la cultura del vino. (segue) (Alt)