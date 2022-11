Kosovo: le ricette del dialogo, arriva la Settimana della cucina italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tema della rassegna di quest’anno è “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta”, afferma l’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Antonello De Riu. "Niente di meglio, dunque, per ricordare come la cucina sia un formidabile strumento di conoscenza reciproca, in un momento storico caratterizzato da forti tensioni, ma anche un volano di sviluppo economico per un Paese giovane e aperto all’innovazione come il Kosovo, dove le potenzialità per il comparto agroindustriale e della ristorazione in chiave di attrazione turistica sono tantissime. A questo sviluppo, come Italia, vogliamo contribuire attivamente: con i nostri operatori, i nostri prodotti e soprattutto la nostra expertise”, continua. (segue) (Alt)