Lazio 2023: Pedica (+Eu), candidatura D'Amato può unire tutto il centrosinistra

- La candidatura di D'Amato alla presidenza della Regione Lazio "è forte e di unità e può unire tutto il centrosinistra. Più Europa guarda con interesse a questa candidatura che può rappresentare la continuità del percorso tracciato da Zingaretti". Lo ha detto il segretario del Lazio di Più Europa Stefano Pedica oggi in assemblea nazionale del partito. "Dobbiamo trovare un punto di unità per affrontare una destra che preoccupa non solo a livello nazionale ma anche nelle regioni", ha aggiunto. (Com)