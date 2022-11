Francia-Argentina: incontro tra sindaca di Parigi Hidalgo e presidente Fernandez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hidalgo, prosegue la nota, ha riconosciuto che l’Argentina sta mostrando “che può esserci un percorso di attenzione alla cittadinanza, ai giovani, al ceto medio e alle donne” e ha aggiunto che l’America Latina sta vivendo “un momento molto importante, con movimenti progressisti”, dimostrando che “c’è un’altra strada possibile”. Tra i temi del colloquio anche l’attuazione dell’Accordo di Parigi. A questo proposito Fernandez ha evidenziato la necessità che gli sforzi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici siano accompagnati da una maggiore mobilitazione di risorse finanziarie per la loro attuazione nei Paesi in via di sviluppo. Fernandez è stato accompagnato dal ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, dal segretario generale della presidenza, Julio Vitobello, e dalla portavoce Gabriela Cerruti, nonché dagli ambasciatori Marcela Losardo (Unesco), Leonardo Costantino (Francia e Principato di Monaco) e Jorge Arguello (Stati Uniti). Fernandez ha successivamente incontrato una rappresentanza della comunità argentina in ambasciata. (Abu)