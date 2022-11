Grecia: nei prossimi mesi avvio esplorazioni energetiche a nord della città di Giannina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno nei prossimi mesi le prime esplorazioni di idrocarburi a nord della città di Giannina. Lo ha reso noto oggi la compagnia Herema, per la gestione degli idrocarburi e delle risorse energetiche ellenica, sottolineando anche il lancio la scorsa settimana di indagini sismiche nelle aree marine a ovest e sud-ovest di Creta da parte della nave "Sanco Swift". Le esplorazioni nei vari giacimenti si svolgeranno durante i prossimi mesi invernali per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Un'altra regione che sarà presto esplorata è l'area marina al largo del golfo di Katakolo, nel Peloponneso nord-occidentale, dove ci sono riserve accertate di 14 milioni di barili di petrolio e un miliardo di metri cubi di gas naturale. Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Kostas Skrekas, ha auspicato che gli idrocarburi in questione siano sufficienti a coprire le esigenze del Paese per circa un decennio. (Gra)