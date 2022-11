Etiopia: Tigrè, governo e Tplf concordano di facilitare l’assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope e il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) hanno concordato di facilitare l’accesso umanitario senza ostacoli per tutti coloro che ne hanno necessità nel Tigrè e nelle regioni limitrofe. L’impegno è contenuto in una dichiarazione seguita ai colloqui di questa settimana a Nairobi, in Kenya, sull’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco del 2 novembre. Lo ha riferito l’Unione africana, che ha mediato i colloqui di Nairobi. Le parti si sono impegnate ad agevolare il movimento senza ostacoli degli operatori umanitari e a fornire garanzie di sicurezza per loro e per la popolazione civile. L’impegno sull’assistenza umanitaria è uno degli elementi centrali dell’accordo per la cessazione delle ostilità, insieme a quello per il disarmo. Per disarmare i combattenti sarà istituito un comitato congiunto. Per l’Unione africana si tratta di “significative misure di rafforzamento della fiducia” che incoraggiano a proseguire il percorso di pace. (Res)