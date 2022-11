Migranti: ministra Esteri francese, ci saranno conseguenze se Italia continuerà con atteggiamento ultime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di migranti, ci saranno conseguenze se l'Italia persisterà con l'atteggiamento mostrato nelle ultime settimane. Lo ha affermato la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, in un'intervista a "Le Parisien". "Da parte nostra abbiamo sospeso il meccanismo di ricollocazione dei migranti dall'Italia e rafforzato i controlli alle frontiere franco-italiane. A Roma va ricordato il suo dovere di umanità", ha detto Colonna, auspicando che il governo italiano "riceva il messaggio". Colonna parla poi di una "delusione di fondo molto forte". "L'Italia non rispetta né il diritto internazionale né il diritto del mare, la regola è quella del porto sicuro più vicino: la nave si trovava vicino alla costa italiana. Dato l'ostinato rifiuto e la mancanza di umanità dell'Italia, abbiamo accolto eccezionalmente la nave. Desidero salutare il gesto di solidarietà degli altri Stati che abbiamo consultato", ha detto la ministra, aggiungendo che sono undici i Paesi "ad aver manifestato l'intenzione di accogliere i migranti sul loro suolo". (Frp)