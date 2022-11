Usa: “Washington Post”, intelligence denuncia tentativi di interferenza politica da parte degli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero tentato più volte di “manipolare il sistema politico statunitense”. In un rapporto preparato dall’intelligence Usa, descritto al “Washington Post” da tre fonti anonime informate dei fatti, sarebbero descritti “tentativi talvolta anche illegali di manipolare la politica estera statunitense a favore degli Emirati”. In particolare, le autorità di Abu Dhabi avrebbero cercato di “sfruttare le vulnerabilità di alcune agenzie governative” negli Stati Uniti, come la dipendenza dai finanziamenti nel quadro delle campagne elettorali, l’influenza esercitata dalle società di lobbying e l'applicazione “spesso lassista” delle leggi in materia di divulgazione, che dovrebbero essere tese proprio a contrastare le interferenze politiche provenienti dall’estero. Secondo le fonti, il rapporto sarebbe stato preparato dal Consiglio nazionale per l’intelligence e presentato alle massime autorità Usa nelle ultime settimane. L’obiettivo sarebbe quello di guidare al meglio l’approccio di politica estera che gli Stati Uniti dovrebbero assumere nei confronti del Medio Oriente e degli Emirati. (segue) (Was)